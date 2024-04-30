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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية بمختلف القطاعات الخدمية لضبط منظومة العمل بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المنشآت الخدمية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، والإدارية بالمراكز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالوحدات المحلية للمجالس القروية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
 

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من جانبه، تابع حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، العمل بمقر الوحدة المحلية لمجلس قروي بردنوها، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلال الجولة تم التفتيش علي دفاتر الحضور والانصراف وكذلك المخازن والحملة الميكانيكية للاطمئنان على سلامة المعدات وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها ضماناً لاستمرار العمل بمنظومة النظافة بكفاءة عالية، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة كشافات الكهرباء والأعمدة بقرية بردنوها .
 

كما تفقد رئيس مركز مطاي العمل بالوحدة الصحية بقريتى (ابوان- جوادة)، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك متابعة انضباط الطاقم الطبي والتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية والاطمئنان على التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى والجودة والصحة والسلامة المهنية وارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.
 

وفى ذات السياق ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، سير العمل بالوحدة الصحية بقرية طحا الأعمدة وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين، ومستوى النظافة داخل الوحدات الصحية بالقرى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، كما شملت الجولات التفتيش على مرافق المياه والكهرباء والتعرف على رصيد الألبان في المخازن ، ومتابعة وسائل الحماية والأمان.

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