مدبولي: نتطلع لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية الوافدة للبلاد

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي: “نتطلع في المرحلة المقبلة لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية الوافدة للبلاد وكذلك السياحة المصرية لبيلاروسيا”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن التبادل السياحي والاستثماري بين مصر وبيلا روسيا يجب أن يكون محفزا لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتي لا ترقي حتي الأن المستويات المرجوة أو الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وشراكتها المتعددة التجارية في المنطقة العربية والإفريقية، فضلا عن الموقع المتميز لبيلاروسيا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “تطرقت مباحثاتنا اليوم إلى سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وكيفية حل التحديات التي تواجه الجانبين في زيادة هذا التجاري، لاسيما في مجال الصناعات الدوائية، واتفقنا على تبادل الخبرات في مجال التصنيع والزراعة وصناعة الدواء والبنية التحتية والصناعات التكنولوجية ومجال معالجة المياه”.