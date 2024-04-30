إسكان النواب توافق على مشروع موازنة هيئة التنمية الحضرية للعام المالي 24/25

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، على مشروع موازنة هيئة التنمية الحضرية للعام المالي 24/25.

وبلغت تقديرات موازنة هيئة التنمية الحضرية 24/25 نحو 11.4 مليار جنيه مقابل 10.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 1.16 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

ويستهدف الصندوق صافي ربح بموازنة العام المقبل بنحو 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 661.2 مليون جنيه.





كما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب علي مشروع موازنة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للعام المالي 24/25.

ويبلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة نحو 351.5 مليون جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للمركز بموازنة العام الجاري بلغت 283 مليون جنيه، بزيادة بلغت 68.55 مليون جنيه.

وزاد بند شراء السلع والخدمات بموازنة العام الجديد ليصل إلى 42.35 مليون جنيه، مقابل 15.97 مليون جنيه بالموازنة الجارية، بزيادة بلغت 26.37 مليون جنيه.