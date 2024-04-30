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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها: إطلاق مسابقة الحلول الابتكارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه مساء اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.
واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بتقديم التهنئة باسم مجلس الجامعة  للأخوة المسيحيين احتفالًا بعيد القيامة المجيد ، كما قدم التهنئة للعاملين بالجامعة بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع.
وخلال الجلسة استعرض رئيس الجامعة، الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال توفير بيئة مادية ونفسية آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات لضمان سيرها بدون أي مشكلات أو معوقات.
ووجه رئيس الجامعة القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالمتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات والتواجد وسط الطلاب للرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم ، مؤكدا علي ضرورة انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان أيضا قبل بدء العملية الإمتحانية بوقت كافي .
كما وجه برفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.
كما استعرض المجلس مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"  والتي أطلقتها الجامعة أول إبريل الجاري بهدف اختيار أفضل فكرة ذات نتائج تطبيقية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ على البيئة، والارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد.
كما استعرض المجلس التدريب المستمر  للعاملين فى مختلف المجالات من أجل تحقيق نتائج إيجابية ﻓﻲ تطوير الأداء المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها مركز إعداد القادة  ، مشيرا إلي أنه تم تدريب 80% من العاملين بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب ، وتنظيم الدورة التدريبية الأولى للأمن الإداري بإدارة الجامعة وكلياتها.

جامعة بنها أهداف التنمية المستدامة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها امتحانات الفصل الدراسي الثاني رئيس جامعة بنها

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