جامعة طيبة التكنولوجية تنظم تدريباً مكثفاً لطلابها على خطة إخلاء الطوارئ

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم تدريباً مكثفاً لطلابها على خطة إخلاء الطوارئ، وذلك في إطار حرصها على ضمان سلامة طلابها ومنسوبيها في حالات الطوارئ، تحت إشراف الدكتورة عفاف عبدالباسط، عضو مجلس إدارة ومسؤول الإغاثة بالهلال الأحمر بالأقصر وبحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وشمل التدريب، الذي أقيم في ساحة الجامعة، شرحاً مفصلاً لخطة الإخلاء، ومخاطر الحرائق وأنواعها، وطرق استخدام معدات الإطفاء، وإسعافات الطوارئ الأولية، كما تضمن التدريب تمارين عملية شملت محاكاة سيناريوهات طوارئ مختلفة، مثل إخلاء مبنى مشتعل، وتعلم كيفية استخدام مخارج الطوارئ، والتواصل مع فرق الطوارئ.

ووزعت إدارة الأمن والسلامة في الجامعة خلال التدريب نشرات إرشادية وبوسترات توضح خطة الإخلاء ومخاطر الطوارئ وطرق السلامة.

أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على أهمية هذا التدريب في تعزيز ثقافة السلامة لدى الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ بشكل صحيح، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بسلامة طلابها وموظفيها، وتحرص على تنفيذ جميع إجراءات السلامة الوقائية بشكل دوري.

من جانبهم، عبّر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا التدريب، مؤكدين أنه ساعدهم على فهم خطة الإخلاء بشكل أفضل، واكتساب مهارات جديدة في التعامل مع حالات الطوارئ.

يأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي تنظمها جامعة طيبة التكنولوجية لتعزيز ثقافة السلامة في الحرم الجامعي.