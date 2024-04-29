53 رحلة بالون طائر في الأقصر بعد تحسن الأحوال الجوية

استأنفت رحلات البالون الطائر اليوم /الاثنين/ تحليقها في سماء الأقصر، وانطلقت من أرض مطار 53 رحلة بصورة طبيعية، بعد إلغائها من قبل سلطات المطار لسوء الأحوال الجوية ولشدة الرياح.



وأقلت على متنها حوالي 1500 سائح من حول العالم، تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالبر الغربي بالمحافظة.



وأوضح مدير أرض المطار أن ملاحة الشركة المصرية للطيران، وافقت على تحليق رحلات البالون الطائر في سماء المحافظة اليوم بعد إلغائها الفترة السابقة، مشيرًا إلى قيام طياري البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس والرياح جيدة للغاية ومناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من الشركة بانطلاق الرحلات بالسماء بصورة طبيعية.

