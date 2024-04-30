مشهد يحبس الأنفاس.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع وينقذها شابان

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مقطع فيديو من إحدي كاميرات المراقبة يظهر فيه محاولة شخصين إنقاذ سيدة حاولت إلقاء نفسها من الطابق الرابع بالحي الرابع عشر بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك انه تمكن شابين من إنقاذ السيدة والتي القت بنفسها بالفعل من شرفة شقتها إثر مرورها بمشاكل أسرية أقدمت علي اثرها علي التخلص من حياتها ولكن شهامة الشابين حالت دون ذلك.

وأشار رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ان الشابين أصيبوا بإصابات بالغة عقب إنقاذهم السيدة وتم نقلهم الي مستشفي الزقازيق الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.