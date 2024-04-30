السياحة: لجنة لمتابعة حجز المواقع الخاصة بمشعري منى وعرفات

في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على إنهاء كافة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بموسم الحج لعام 1445هـ، تواصل، الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، اتخاذها للإجراءات التنظيمية والتنسيقية المكثفة، وبما يساهم في التأكد من تحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين داخل المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، وضمان سير الشعائر بكفاءة وفعالية.

ومن جانبها، أشارت وزارة السياح والآثار ، فس بيان لها إلى أنه تم تشكيل فريق عمل ، يعمل على مدار الساعة، لمتابعة حجز المواقع الخاصة بمشعري منى وعرفات والعمل على حل أي مشكلات أو تحديات قد تواجه الشركات السياحية في هذا الإطار، لافتة إلى أن إجراءات حجز هذه المواقع قد أوشك على الانتهاء منها.

وأضافت الوزارة أنه تم أيضاً تشكيل لجنة لاختيار مشرفي الشركات السياحية والتأكد من جاهزيتهم لممارسة كافة أعمال الإشراف على برامج الحج، بالإضافة إلى أنه تم إيفاد لجنة مصغرة للانتهاء من باقي إجراءات معاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث كان قد تم البدء في إجراءات معاينات السكن لهذا الموسم وحجز الشركات السياحية له بشكل مبكر تماشياً مع التوقيتات المعلنة من السلطات السعودية.

وأكدت على أن هذه الإجراءات تأتي لضمان تقديم تجربة حج آمنة ومريحة لحجاج السياحة المصريين وذلك لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن، وكذلك حفاظاً على حقوق كل من الحجاج والشركات السياحية المصرية المنفذة لبرامج الحج.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية أيضاً التنسيق المستمر مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، المسؤولة عن التعاقدات والترتيبات الخاصة بخدمات الطوافة وغيرها من الخدمات الأساسية، حيث يتم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد واتخاذ جميع السبل لتفادي حدوث أي سلبيات خلال الموسم، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة ووفقاً لتوجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالتأكد من تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وتتابع الوزارة بشكل دقيق ومستمر كافة الإجراءات المتعلقة بإنهاء التحضيرات لموسم الحج بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذات الصلة.

ووجهت الإدارة المركزية، جميع الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج، بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بإدراج البيانات التفصيلية لبرامج الحج وإنهاء المراجعة النهائية لها.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بجميع المواطنين، عدم الانسياق إلى أي إعلانات وهمية للحج تروج لها الكيانات غير الشرعية ومنها التي تقوم بالتسويق لرحلات الحج لمن يحمل تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها، حيث أن هذه الإعلانات مُضللة نظراً لأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وتُشير إلى أنه يمكن الرجوع للوزارة للتأكد من مصداقية تلك البرامج والكيانات قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وعدم تعرضهم لأي مشكلات، وكذلك حرصاً على حقوق شركات السياحة المصرية.