أحمد موسى عن سحل طلاب جامعات أمريكا: هي فين منظمات حقوق الإنسان

استنكر الإعلامي أحمد موسى، ما تقوم به الشرطة الأمريكية تجاه طلاب الجامعات الأمريكية التي ترفض حرب إسرائيل على غزة، مشيرا إلى أن الطلاب يتعرضون للاعتقالات والسحل والضرب من قبل الشرطة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما يتعرض له طلاب الجامعات الأمريكية لأنهم طالبوا بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، لافتا إلى أن الشرطة تعاملت بعنف شديد مع الطلاب وتصدرت مشاهد السحل والضرب وسائل الإعلام العالمية دون أن يتحرك أحد لإنقاذ هؤلاء الطلاب.



وتساءل الإعلامي أحمد موسى، قائلا:" أين المنظمات الأممية والحقوقية بشأن ما يتعرض له طلاب الجامعات الأمريكية، آه منظمات حقوق الإنسان "نايمة"، وملهاش دور، وملايين طلاب الجامعات الأمريكية يتعرضون للفصل والاعتقال والضرب والسحل من قبل الشرطة دون أن يقف لهم أحد من المنظمات الأممية وحقوق الإنسان.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن كل ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون له تأثير كبير على الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، مبينا أن شعبية بايدن تتراجع جراء ما تشهده واشنطن حاليا، خاصة أيضا بعد الدعم اللا محدود لإسرائيل في قتل المدنيين في غزة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وهناك فجوة الآن بين الإدارة الأمريكية والشارع بعد فقدان الثقة في الخطاب والإعلام الأمريكي.



