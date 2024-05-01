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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم دعوات المقاطعة.. شركة مشروبات غازية شهيرة تسجّل إيرادات قوية بالربع الأول

شركة مشروبات غازية
شركة مشروبات غازية

رغم دعوات المقاطعة.. أعلنت شركة مشروبات غازية شهيرة، تفوقها في إيرادات الربع الأول أمس الثلاثاء، مؤكدة أن أرباحها التشغيلية سترتفع هذا العام، بدعم من الطلب القوي على القهوة والطاقة والمشروبات الغازية.

وواصلت الشركة تحقيق مبيعات قوية حتى مع ارتفاع الأسعار لمواكبة التكاليف المرتفعة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال زوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: "لقد أجرينا بالفعل تعديلات على الأسعار في الربع الأول للتخفيف من تضخم التكاليف المستمر، لكن من الواضح أن هذا كان عند مستوى أقل من الربع الأول من العام الماضي".

وأضاف بوجدانوفيتش أنه من المتوقع أن تكون زيادات الأسعار معتدلة مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض مستويات التضخم.

وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في سويسرا - والتي تفتح فيها شركة مشروبات أمريكية عملاقة ، علامة تبويب جديدة تمتلك 21%- عن زيادة بنسبة 12.6% في صافي إيرادات المبيعات العضوية للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 مارس إلى 2.23 مليار يورو (2.39 مليار دولار).

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته الشركة نمو الإيرادات العضوية بنسبة 9.5%.. وارتفعت أسهم الشركة بما يصل إلى 2.3% إلى 2634 بنسا.

وحافظت الشركة على توقعاتها لزيادة أرباح التشغيل السنوية في نطاق يتراوح بين 3% و9%، مع تكثيف استثماراتها وإطلاق علامتها التجارية.

وارتفعت الإيرادات العضوية لكل حالة لهذا الربع بنسبة 10.6%.

وقال محللون في مذكرة: "نرى أن الشركة أكثر قدرة على التنقل في بيئة أكثر تحديًا مقارنة بالتاريخ، نظرًا للاستثمارات التي تمت على مدى السنوات الماضية حول القدرات التجارية والمحفظة".

شركة كوكا كولا إتش بي سي القهوة التكاليف المرتفعة

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