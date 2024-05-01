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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم استيائه من عدم المشاركة.. نجم الزمالك يعلن رغبته في تجديد عقده

الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن رغبة نجم الزمالك في تجديد عقده عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: "محمود علاء يُبلغ عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك برغبته في تجديد عقده رغم استيائه من عدم مشاركته".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك تجديد عقد عبد الواحد السيد عبد الواحد السيد

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