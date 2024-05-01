أمريكا تدمر زورقاً مسيراً في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن تدمير زورق مسير في منطقة تحت سيطرة الحوثيين باليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة "إكس"، إنه "في حوالي الساعة 1:52 بعد الظهر في 30 أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع زورق مسير غير مأهول وتدميره في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت أن هذا يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

ولفتت إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.