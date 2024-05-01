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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات في شارع رمسيس وسيولة بالطريق الدائري

صدى البلد

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الأربعاء أول أيام شهر مايو. 


ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، ويشهد شارع رمسيس بعض الكثافات، حيث إن الشوارع هناك بها بعض الكثافات التي تبدأ تقل حتى نصل غمرة.

 

ويشهد كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

 

وفي محافظة الجيزة، فإن الطريق الدائري به سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند بعض النزلات، خصوصا محور 26 يوليو الذي يشهد سيولة مرورية، لكن، الطريق المتجه للمهندسين، فإنه يشهد بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان ونادي الزمالك، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

 

 

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