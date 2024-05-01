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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تطالب الأمومة والطفولة بتوقيع بروتوكول مع التعليم لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

طالبت الدكتور شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، بضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة والامومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس تابعت قائلة: إن المشاكل التي تقابل الأطفال في المدارس تحتاج إلي تطوير وتأهيل الأخصائين الإجتماعيين للتعامل مع الصحة النفسية للاطفال خاصة في ظل التطورات الحالية للعصر.

 


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لاستعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.

 


وأشادت "النائبة شيماء نبيه بالخط الساخن لـ"نجدة الطفل " في المجلس القومي للأمومة والطفولة، قائلة انه دائما يعمل في صالح الطفل، وهنأت " نبيه"  المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومةعلي إستقلالية المجلس، ليصبح جهة مستقلة.


وأكدت " نبيه" أن أحد الأسئلة التي ستكون مطروحة علي مصر بشأن التقرير هو أطفال غزة مشيرة أن موقف مصر ثابت وواضح ومحدد لا يختلف عليه أصحاب الحقوق وهو دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري ،وأن هناك للأسف معاييردولية مزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية.


وأكدت " نبيه" أن مصر تنتهج مبدأ الوضوح والشفافية الدائمة ، ومصر إستقبلت الوافدين من كافة الدولة الجوار التي تعاني مشاكل وويلات حرب مؤكدة أن موقف مصر ثابت وداعم من قضايا دول الجوار. 

شيماء محمود نبيه التضامن الاجتماعي مجلس النواب بروتوكول تعاون

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