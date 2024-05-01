جبنة قريش وأقدم مومياء ملكية.. مكونات متحف «إمحوتب»| شاهد

قال الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، إن إيمحتب هو أول مهندس معماري وقدس بعد وفاته بألفي عام وأصبح طبيبا، وقورن بالإله الطبي لدي اليونانيين.

وأضاف الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، خلال حواره ببرنامح “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه تم رواية العديد من القصص لإيمحتب فى البرديات والمعابد، موضحا أنه قيل أنه كان له بركات كبيرة جدا، والناس كانوا ينامون فى المعبد الخاص به وتشفي من الأمراض، وهو من أشرف على بناء هرم زوسر ووضع التصميم المعماري له.

وتابع الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، أن إيمحتوب كان أول شخص حول العمارة النباتية إلى عمارة حجرية، لافتا إلى أن متحفه تم إفتتاحه عام 2006، وأعيد إفتتاحه عام 2023، ومن أهم مقتنياته هو جبنة قريش محنطة فى قدرة ودوم وأقدم مومياء ملكية فى التحنيط.