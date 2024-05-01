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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جبنة قريش وأقدم مومياء ملكية.. مكونات متحف «إمحوتب»| شاهد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، إن إيمحتب هو أول مهندس معماري وقدس بعد وفاته بألفي عام  وأصبح طبيبا، وقورن بالإله الطبي لدي اليونانيين.

وأضاف الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، خلال حواره ببرنامح “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه تم رواية العديد من القصص لإيمحتب فى البرديات والمعابد، موضحا أنه قيل أنه كان له بركات كبيرة جدا، والناس كانوا ينامون فى المعبد الخاص به وتشفي من الأمراض، وهو من أشرف على بناء هرم زوسر ووضع التصميم المعماري له.

وتابع الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، أن إيمحتوب كان أول شخص حول العمارة النباتية إلى عمارة حجرية، لافتا إلى أن متحفه تم إفتتاحه عام 2006، وأعيد إفتتاحه عام 2023، ومن أهم مقتنياته هو جبنة قريش محنطة فى قدرة ودوم وأقدم مومياء ملكية فى التحنيط.

الدكتور ممدوح فاروق متحف إيمحتب بسقارة سقارة ايمحتب متحف ايمحتب

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