«حرب شاملة».. الفاينانشال تايمز: إسرائيل تلعب بـ3 خيارات للتصعيد ضد إيران

كشفت صحيفة الفاينانشال تايمز عن خيارات إسرائيل للهجوم على إيران، محذرة من وجود خطر كبير من سوء التقدير من الجانبين مع اتساع رقعة الصراع ومخاطر من مزيد من التصعيد في المنطقة مما ينذر بحرب شاملة في الأفق.

وأضاف تقريرالفاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس عدة اختيارات لضرب إيران منها الهجمات السيبرانية ضد المواقع النووية الإيرانية والانفجارات الغامضة في القواعد العسكرية.

وشنت إسرائيل العشرات من العمليات السرية ضد إيران خلال حرب الظل التي استمرت لعقود مع طهران. وفي إحدى الحالات التي ألقي باللوم فيها على إسرائيل، اغتيل عالم نووي بارز خارج طهران باستخدام مدفع رشاش يعمل عن بعد.

لكن إسرائيل لم تضطر من قبل إلى الرد على حدث مثل الهجوم الإيراني الأخير، والذي تم خلاله إطلاق أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ مسلح على دولة الاحتلال الإسرائيلي – وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها طهران إسرائيل مباشرة من أراضيها.

ولا تزال إسرائيل تدرس طريقة ونطاق وتوقيت رد أخر علي إيران مع احتمال أن يدفع أي رد انتقامي منطقة الشرق الأوسط إلى حرب شاملة.

ووفقًا لتقرير الفاينانشال تايمز، لدي إسرائيل ثلاثة اختيارات للتصعيد ضد إيران منها: