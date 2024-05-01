المؤتمر: الدولة المصرية حريصة على تحقيق التنمية المستدامة في سيناء

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الدولة المصرية حريصة على تنمية سيناء و قامت بمجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لتحقيق التنمية المستدامة فيها وتحسين حياة سكانها بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب لافتا إلى أن الرئيس السيسى يولي التنمية في سيناء أهمية كبيرة منذ توليه الحكم والطفرة الكبيرة التي شهدتها سيناء يؤكد أن القيادة السياسية حريصة علي تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في سيناء وتحقيق آمال وتطلعات سكانها نحو مستقبل أفضل .

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي سيناء لها مكانة خاصة في نفوس المصريين وتحظي بأهمية كبيرة لموقعها الاستراتيجي لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم عام 2014 كان مؤمنا أن التنمية هي خط الدفاع الأول عن سيناء وتم تخصيص مئات المليارات لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار في سيناء بدأت بإقامة الأنفاق التى ربطت سيناء بالوادى والدلتا و إعادة تشغيل خط السكك الحديدية وشبكة طرق بجانب محطات تنقية المياه وإعادة استخدامها واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة وخلق فرص عمل مستمرة لأبناء سيناء عبر المشروعات التنموية المختلفة علاوة على ذلك، جعل الرئيس السيسي الأمن أولوية قصوى في سيناء واتخذت الحكومة إجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، مما أدى إلى تحسن كبير في الوضع الأمني .

وأشاد فرحات بدور قبائل سيناء التى لعبت دورا محوريا في الحرب ضد الإرهاب بجانب مشاركتها جنبا الي جنب القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب والدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز، والتي كانت مطمعا على مدار العصور من قبل الأعداء و بذل المصريون الكثير من أرواحهم ودمائهم من أجل الحفاظ عليها.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية لم تتوقف التنمية في سيناء ورفعت الدولة شعار يد تبني ويد تحارب الإرهاب وحولت رمال سيناء إلى ثروة قومية ومسار مليء بالفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية في الصناعة والتجارة والزراعة والبنية التحتية والخدمات والإعمار والتطوير والبناء.