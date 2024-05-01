الكشف على 2790 مواطنا وعلاجهم بالمجان في قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بالشرقية

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 2790 مواطنا وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، خلال القافلة الطبية التي تم تنظيمها، لمدة يومين، بقرية "بيشة عامر" التابعة لمركز منيا القمح، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأوضح مسعود- في بيان، اليوم /الأربعاء/- أنه تم تنظيم القافلة تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



وأشار إلى أن القافلة شملت 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصص "الأطفال"؛ لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.



وأضاف أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 2790 مواطنا، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتحويل 15 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.



وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لمنسق القوافل العلاجية والفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.