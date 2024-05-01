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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل لا تريد إتمام صفقة تبادل المحتجزين .. تفاصيل

تبادل المحتجزين
تبادل المحتجزين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن إسرائيل حسمت موقفها بخصوص صفقة التبادل، وهي لا تريد إتمام هذه الصفقة، وهذا يتبين من خلال التصريحات المتلاحقة لوزراء في "الكابينيت" المعني بإدارة الشئون السياسية والأمنية.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أنه من ضمنها تصريحات وزيرة الاستيطان الإسرائيلية التي قالت بأننا لم نبق كل إنجازات هذه الحرب في سلة المهملات مقابل الإفراج عن 22 أو 33 من المحتجزين.

وأشارت إلى أن آخر هذه التصريحات التي تتماهى وتكشف عن نية إسرائيل بعدم قبولها لصفقة تبادل جديدة هو ما نقله " والا" الإسرائيلي في خبر عاجل أن "نتنياهو" كان قد أبلغ "بلينكن" أنه إذا أصرت حماس على أن يكون ضمن هذه الصفقة وقف لإطلاق النار الكلي وإنهاء الحرب فإن إسرائيل لن تقبل بهذه الصفقة وأن إسرائيل ستكون ملزمة بالدخول لرفح الفلسطينية.

ولفتت أن هذا التصريح يدلل أن بنيامين نتنياهو ما زال متزمتا في موقفه السياسي المتمثل في ضرورة تحقيق الحرب العسكرية كما حددها، والمتمثلة في القضاء على قدرات حماس العسكرية، ويزعم بأن هناك 4 ألوية تعمل في رفح الفلسطينية تابعة لحركة حماس وأنه يجب الدخول للمدينة للقضاء على القدرات العسكرية هناك.

إسرائيل صفقة التبادل نتنياهو رفح الفلسطينية حماس

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