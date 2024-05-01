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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يعطي إشارة البدء لتنفيذ إنشاء 60 منزلا بدويا بمنطقة الجبيل بطور سيناء

٦٠ بيت بدوي في الجبيل
٦٠ بيت بدوي في الجبيل

أعطى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاربعاء، إشارة البدء لتنفيذ مشروع انشاء ٦٠ منزلا بدويا بمنطقة الجبيل بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء مهندس وائل مصطفى حسين رئيس جهاز تعمير سيناء ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

والمشروع قابل للتعلية ويشمل  شبكات المرافق ( مياه - صرف صحي - طرق - أعمدة انارة ).
وأشار رئيس جهاز التعمير خلال شرحه لماكيت المشروع إلى أن المساحة الاجمالية للمشروع ٤٠ الف متر مكعب بينما تبلغ مساحة المنزل ٩٠ مترا مكعبا صافيا و ٢٤٠ مترا مكعبا بالحوش و الارصفة و الجراش ويتكون المنزل من ( ٢ غرفة- صالة - مطبخ - حمام ) وأشار المحافظ إلى ضرورة وضع تصور لانشاء منطقة خدمية موازية للموقع تشمل منطقة خدمات للاهالى.

والمشروع إشراف وتمويل الجهاز المركزي للتعمير، ومن الجدير بالذكر ان محافظ جنوب سيناء قام بوضع حجر الأساس لمشروع انشاء 60 بيتا بدويا بقرية راس النقب بمدينة طابا خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة ، ليصبح عدد البيوت البدوية التي تم وضع حجر أساسها خلال الفترة الاخيرة 120 بيتا في كل من قرية برأس النقب بطابا ومنطقة الجبيل بطور سيناء .

٦٠ بيت بدوي

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جنوب سيناء فودة بيت بدوي الجبيل اشارة البدء

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