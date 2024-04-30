تنشيطًا للسياحة.. إقامة حفل زفاف كازاخستاني في منتجع بشرم الشيخ

اختار العروسان باكتيزان وأسيل من دولة كازاخستان؛ مدينة شرم الشيخ لإقامة حفل زفافهما بمزيج بين الفلكلور والفرحة الكازاخستانية والمصرية، إذ جاء تصميم فستان الفرح كازاخستاني والحفل مصري وسط مدعوين من مصر وكازاخستان.



ونظمت حفل الزفاف شركة سياحية بشرم الشيخ للترويج لسياحة الافراح والمناسبات والتي كان آخرها حفل زفاف الملياردير الهندي في الاهرامات.

والتقط المدعوون الصور التذكارية للفرح وشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي في بلادهم والذين ابدوا إعجابهم بجمال الطبيعة الخلابة بشرم الشيخ.

وقال ماجد توفيق الخبير السياحي ومدير عام مجموعة فنادق كبري إن جميع الفنادق بشرم الشيخ تتنافس لإسعاد السياح في موسم الصيف وخاصة وسط إقبال السياح على شرم الشيخ لما تتميز به من طقس رائع طوال العام ، مشيرا إلى أن سياحة الأفراح نوع جديد من أنواع السياحة يستهدف سياحة الأغنياء .

من جانبه أكد أحمد مجدي طلاله المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة بشرم الشيخ أن سياحة تنظيم حفلات الزفاف والأفراح هي نوع جديد من سياحة الأثرياء الذي جرى اختيار كبري الشركات السياحة لمدينة شرم الشيخ مقصدا سياحيا لها ، وخاصة أنها تتميز بطبيعة خلابة وطقس رائع طوال العام.

وأضاف مجدي أن نجاح هذه السياحة بشرم الشيخ سينعش الحركة السياحة ويروج لشرم الشيخ لسياحة الأثرياء

حفل زفاف كازاخستاني

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