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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 50 عارضا.. محافظ الإسكندرية يحضر افتتاح "بيت الأثاث" في دورته العاشرة

افتتاح معرض اثاث
افتتاح معرض اثاث بالاسكندرية

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات افتتاح المعرض السنوي المتخصص للأثاث بالإسكندرية "بيت الأثاث" في دورته العاشرة.

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وأكد محافظ الإسكندرية، على أن المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية، حيث يقوم بتوفير كل ما يحتاجه البيت من أثاث، وسجاد ونجف، ومفروشات بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن قطاع تصنيع الموبيليا والأثاث من القطاعات الإنتاجية الواعدة التي تعمل الدولة على دعمها ومساندتها لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وعقب الافتتاح، تفقد الشريف المعرض، مشيدًا بجميع القائمين على المعرض، حيث يحتوي على تشكيلة كبيرة من الأثاث الفاخر وتصميمات  تناسب جميع الأذواق المختلفة.

الجدير بالذكر أن المعرض يقام لمدة أربعة أيام في الفترة من 1 إلى 4 من الشهر الجاري، بمشاركة 50 عارضا من مختلف المحافظات، لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية ما بين "أثاث- وإكسسوارات- إضاءة- مطابخ- سجاد- ستائر- مفروشات".

ويقدم المعرض خصومات تناسب الجميع، حيث تصل نسبة الخصومات إلى 40%.

جاء ذلك بحضور النائب إيهاب ابوكليلة، عضو مجلس الشيوح، والمهندس عمر الغنيمي عضو مجلس النواب، والسيد جمعة عضو مجلس الشيوخ ورانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب، ووجيه ظريف عضو مجلس النواب، وعلي الدسوقي عضو مجلس النواب، وسامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، وعلاء جاد عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

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