رئيس الفيدرالي الأمريكي: بيانات التضخم العام الحالي أعلى من المتوقع

قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيرم باول ، اليوم الأربعاء، أن بيانات التضخم هذا العام أعلى من المتوقع، مضيفاً أن التضخم لم يعد ينخفض إلى 2% المستهدفة.

وأضاف رئيس الفيدرالي الأميركي، أن إحراز مزيد من التقدم إزاء خفض التضخم ليس مؤكدا، مشيراً إلى أنه لا يزال ملتزم بإعادة التضخم إلى هدف 2%.

وأكد رئيس الفيدرالي الأميركي على انه لا يتوقع أن يكون مناسبا خفض أسعار الفائدة إلا إذا تكونت لدينا ثقة أكبر بتراجع التضخم صوب 2%، مضيفاً أن هناك آفاق الاقتصاد يكتنفها عدم اليقين.

ولفت باول إلى تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي.

وأشار صناع السياسات إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من الثقة في أن التضخم أصبح تحت السيطرة قبل خفض أسعار الفائدة.

الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة

وأبقى للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 23 عامًا عند 5.25% إلى 5.5%. منذ مارس 2022.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 11 مرة من قرب الصفر إلى معدل التضخم لكنه ترك المعدل دون تغيير منذ يوليو الماضي.

ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وأشاروا إلى الحذر بشأن وتيرة التضخم الأخيرة، في إشارة إلى أنهم قد يبقون تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.