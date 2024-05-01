المدير الفني للأهلي: قدمنا مباراة قوية أمام الإسماعيلي وتركيزنا على لقاء الجونة

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فريقه قدم مباراة قوية أمام الإسماعيلي وخلق فرصًا عديدة وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وفاز الأهلي علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات الدوري الممتاز.



وأضاف كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ، أن فريق النادي الأهلي بدأ بشكل جيد ، من حيث السيطرة والاستحواذ والضغط القوي في حالة فقدان الكرة .



وتابع قائلا : "خلال شوط المباراة الأول ، نجح اللاعبون فى خلق العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروج فريقه متقدماً بأكثر من هدف".



واستطرد كولر " بداية الشوط الثاني كانت غير متوقعة بسبب التراخي الذي صاحب أداء اللاعبين نتيجة لشعورهم بسهولة اللقاء بعد التقدم بهدف وهو ما أتاح الفرصة للمنافس في العودة للقاء.

وأضاف: استفدنا دروسًا عديدة من اللقاء، وبالتأكيد حققنا فوزًا مهمًّا، وهذا هو الأهم بالنسبة للمرحلة الحالية .



وأعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن ارتياحه لعودة المصابين مشيراً إلي أن الجهاز الفني يعمل حاليا على تجهيزهم من أجل الوصول لقمة الجاهزية استعدادا للمباريات القادمة.



واختتم تصريحاته قائلا : أغلقنا ملف مباراة الإسماعيلي، وتركيزنا على مواجهة الجونة التي تمثل لنا أهمية كبيرة في الوقت الراهن.