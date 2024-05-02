لضعف الطلب.. هبوط النفط الخام الأمريكي لـ 79 دولارًا للبرميل

أدنى مستوى في 7 أسابيع مع ارتفاع المخزونات

هوت أسعار النفط الأميركي أكثر من 3% إلى 79 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى في سبعة أسابيع مع ارتفاع مخزونات الخام بفعل ضعف الطلب.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9% من أعلى مستوى إغلاق لهذا العام عند 86.91 دولار للبرميل عندما رفع المتداولون الأسعار في أبريل بسبب مخاوف الحرب في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لنفط غرب تكساس الوسيط في يونيو إلى 79 دولاراً للبرميل، بخسارة 2.93 دولار أو 3.58%. وكان منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 10.2%

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في يوليو إلى 83.44 دولار للبرميل، بانخفاض 2.89 دولار أو 3.35%. ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع المؤشر العالمي بنسبة 8.3%.

وارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية، التي تستثني احتياطي البترول الاستراتيجي، بمقدار 7.3 مليون برميل إلى 461 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وقال مدير العقود الآجلة للطاقة في شركة ميزوهو الأمريكيتين، بوب ياوغر، إن هذه هي أعلى مستويات المخزون منذ يونيو 2023. وانخفض معدل معالجة المصافي للنفط الخام إلى بنزين ومنتجات أخرى إلى 87.5%، وهو أقل بكثير من 90.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.