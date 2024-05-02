تفاصيل إنشاء أكبر محطة بالعالم لمعالجة الصرف الزراعى بسيناء

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا حول مشروعات الرى فى سيناء، وذكر التقرير أن الدولة نفذت محطة بحر البقر الأكبر على مستوى العالم، والتى تهدف لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وتعمل بطاقة تصل إلى 5.60 مليون متر مكعب يوميا.

ولفت التقرير إلى أنه تم استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية، والانتهاء من 18 مأخذا من إجمالى 24 على ترعة الشيخ جابر، ويهدف المأخذ لرى 125 ألف فدان ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء 17 تجمعا تنمويا وسكنيا بشمال وجنوب سيناء، كما يجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول، و 556 منشأة متنوعة للحماية من أخطار السيول فى سيناء، ووفرت المنشآت الحماية للمواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار.