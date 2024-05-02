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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 2 مايو 2024

أسعار العملات
أسعار العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 2 مايو 2024.


 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.91 جنيه للبيع، و47.81 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.13 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

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أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 2 مايو 2024

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 59.79 جنيه للبيع، و59.64 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.77 جنيه للبيع، و12.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 155.52  جنيه للبيع، و155.19 جنيه للشراء.

سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي أسعار الدولار والعملات الأجنبية

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