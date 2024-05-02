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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العمل: نسعى لتطوير التشريعات لتحقيق الأمان الوظيفي

وزير العمل
وزير العمل

قال حسن شحاتة وزير العمل، "يتجدد اللقاء اليوم  بين القائد وجنود العمل والإنتاج ليكون يوم عيد، ويتعهد عمال مصر بمواصلة العمل لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة".

بآيات من القرأن الكريم.. بدء احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي

بعد قليل.. السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال

وقال حسن شحاتة، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي، "مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس للارتقاء بقيم العمل في المجتمع والإعلاء بقداسته".

وتابع وزير العمل "نستهدف بناء بيئة عمل لائقة، ويشارك فيها طرفا العلمية الإنتاجية من أصحاب اعمال، وعمال لتكون أرضا خصبة للاستثمار".

وأكمل "وزارة العمل تعمل على تطوير التشريعات العمالية، وعقدنا اجتماعا للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لبحث العديد من الملفات، ومنها مشروع قانون العمل للوصول إلى قانون جديد متوازن يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل".

ولفت إلى أنه "في مجال خفض معدلات البطالة وزارة العمل لها دور هام فيه من خلال  إقامة ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات والتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل".

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