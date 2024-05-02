بسبب معاكسة طالبة.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة داخل جامعة خاصة في الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في مشاجرة نشبت بين عددا من الطلاب داخل جامعة خاصة بمدينة أكتوبر، حيث تبين من التحقيقات نشوب المشاجرة بسبب معاكسة طالبة.

أمن الجيزة يكشف ملابسات مشاجرة جامعة أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من كشف ملابسات نشوب مشاجرة داخل جامعة خاصة في أكتوبر.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بنشوف مشاجرة بين طلاب داخل جامعة خاصة في أكتوبر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين عددا من الطلاب بسبب معاكسة طالبة في الجامعة وتم ضبط طرفي المشاجرة.