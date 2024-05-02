حبل الغسيل أنقذها.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب زوجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الانفاس والذي تم توثيقه من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بشوارع محافظة الشرقية بالعاشر من رمضان، حيث رصد واقعة سيدة تحاول القاء نفسها من الطابق الرابع وسقطت على المارة في الشارع.

سيدة العاشر من رمضان تلقي بنفسها من الطابق الرابع

رصدت كاميرا مراقبة وقوف مجموعة من الأشخاص أسفل أحد العقارات بمحافظة الشرقية ينظرون إلى الأعلى ويحاولون التقاط شيء ما، حيث تبين أنها سيدة تحاول الانتحـ ار بإلقاء نفسها من الدور الرابع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي...