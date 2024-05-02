16 مليون جنيه .. الداخلية توجّه ضربة قوية لتجّار الدولار

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بـ الدولار والنقد الأجنبى بشكل عام والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

جرائم الأموال العامة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العُملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة «16 مليون جنيه».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.