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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي|صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة تماشياً مع توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء مركز التحول الرقمي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ورقمنة الخدمات عبر بنية معلوماتية متطورة.

وأضاف، يهدف المركز إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي كفرالشيخ من خلال تقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات وزيادة سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يسعى المركز إلى دفع عجلة الابتكار في أساليب تطوير أداء العمل وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة.

وأكد المحافظ حرصه على متابعة إنشاء مركز التحول الرقمي الجديد وتجهيزه بأحدث النظم والبرامج المعلوماتية، ليكون سابقة هي الأولى في محافظة كفرالشيخ.

من جانبه، أكد نائب محافظ كفرالشيخ أن إنشاء مركز التحول الرقمي تجربة جديدة تجسد رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل عنوانه الريادة والتميز.

وأضاف، يهدف إنشاء المركز إلى ربط الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة من خلال البنية الأساسية والنظم والتطبيقات، مما سيُساهم في تحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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البرامج المعلوماتية الجمهورية الجديدة اللواء جمال نور الدين كفر الشيخ مركز التحول الرقمي

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