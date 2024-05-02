حماة الوطن: القيادة السياسية منحت العمال امتيازات غير مسبوقة

هنأ عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيدهم،مؤكدا دورهم في عملية البناء والتنمية ووقوفهم بجانب وطنهم لتجاوز التحديات.

وأكد الرتمي في تصريحات اليوم على ما توليه القيادة السياسية من دعم ملحوظ ومتواصل لحفظ حقوق العمال، وتوفير حياة كريمة لهم، باعتبارهم عامل أساسي من عوامل التنمية التي لا غنى عنه.

وثمن مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد السيسي اليوم، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، بشأن زيادة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمّال من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، وهو ما يمثل رسالة طمأنة لهم فيما يتعلق بمستقبلهم المهني.

ونوه الرتمي لما شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض المشروعات الصناعية التي دعمتها مبادرة "ابدأ"، موضحا أن هذه المبادرة أحد أبرز التوجيهات التي انطلقت خلال العشر سنوات الماضية، وتستهدف الاعتماد على المنتج المحلي مع تقليـل الواردات، من خلال تحفيز وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعات.

وأوضح أن توجيهات الرئيس بشأن سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره، يضمن استفادة العمال من المزايا المتوفرة بمشروع القانون فيما يتعلق بزايدة المرتبات والعلاوات الدورية وحظر فصلهم التعسفي وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد الرتمي على أهمية قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.

واختتم الرتمي أن القيادة السياسية انحازت للعمال من البداية، ويتضح هذا جليا من خلال الامتيازات غير المسبوقة التي نالوها، على مدار السنوات الماضية، وما زالوا.