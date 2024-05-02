عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: القيادة السياسية منحت العمال امتيازات غير مسبوقة

عصام الرتمي مساعد
عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن

هنأ عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيدهم،مؤكدا دورهم في عملية البناء والتنمية ووقوفهم بجانب وطنهم لتجاوز التحديات.

وأكد الرتمي  في تصريحات اليوم على ما توليه القيادة السياسية من دعم ملحوظ ومتواصل لحفظ حقوق العمال، وتوفير حياة كريمة لهم، باعتبارهم عامل أساسي من عوامل التنمية التي لا غنى عنه.

وثمن مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد السيسي اليوم، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، بشأن زيادة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمّال من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، وهو ما يمثل رسالة طمأنة لهم فيما يتعلق بمستقبلهم المهني.

ونوه الرتمي لما شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض المشروعات الصناعية التي دعمتها مبادرة "ابدأ"، موضحا أن هذه المبادرة أحد أبرز التوجيهات التي انطلقت خلال العشر سنوات الماضية، وتستهدف الاعتماد على المنتج المحلي مع تقليـل الواردات، من خلال تحفيز وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعات.

وأوضح أن توجيهات الرئيس بشأن سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره، يضمن استفادة العمال من المزايا المتوفرة بمشروع القانون فيما يتعلق بزايدة المرتبات والعلاوات الدورية وحظر فصلهم التعسفي وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد الرتمي على أهمية قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.

واختتم الرتمي أن القيادة السياسية انحازت للعمال من البداية، ويتضح هذا جليا من خلال الامتيازات غير المسبوقة التي نالوها، على مدار السنوات الماضية، وما زالوا.

عصام الرتمي البناء التنمية عمال مصر القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة

تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه في قضية سب محامي الأهلي.. تفاصيل

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني المقرر انطلاقها 8 مايو بالمدارس

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

خدمات شاملة إلكترونيًا.. مصر يطلق أول مصرف رقمي في هذا الموعد

240 شاحنة في طريقها لقطاع غزة .. جهود مصرية كبيرة لتهدئة الأوضاع

لو هتبني .. اعرف سعر طن الحديد اليوم بكام

بلومبرج : تركيا تعلن وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

فيديو

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

8 توجيهات .. الرئيس ينصف العمال بقرارات عاجلة .. فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ