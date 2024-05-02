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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: إسرائيل تتوقع رفض حماس صفقة الرهائن

حماس وإسرائيل
حماس وإسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس أنه مع اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي الليلة، فإن الافتراض السائد بين القيادة الإسرائيلية هو أن حماس سترفض رسميا العرض الأخير لصفقة الرهائن، حسبما قال مسؤول لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الاحتمال والبدء المحتمل لعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فمن المتوقع أن يرفض يحيى السنوار قائد حماس في غزة، أي اتفاق لا يتضمن مسارًا موثوقًا لإنهاء الحرب.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الخميس أنه اتخذ القرار بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نتنياهو، إن هناك خلافات في الرأي داخل الحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأعمال في الساحات البعيدة والقريبة، ولكن في نهاية المناقشة اتخذت قرارًا وتم اتخاذ القرار، بحسب ما أوردته القناة الـ12 العبرية.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال "سنفعل ما هو ضروري للفوز والتغلب على عدونا بما في ذلك في رفح من أجل تأمين مستقبلنا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المباحثات الجارية برعاية مصرية لإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد سبعة أشهر من العدوان على غزة، الذي تسبب في استشهاد وإصابة أكثر من مائة ألف فلسطيني.

صفقة الرهائن إسرائيل مجلس الحرب الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية نتنياهو

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