بركات ينتقد تصرفات لاعبي الإسماعيلي والبنك الأهلي

انتقد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تصرفات محمد نصر، لاعب الإسماعيلي وأسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، مع الحكام، في مباراتي فريقيهما أمام الأهلي والزمالك.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، الذي كان متحكمًا في نتيجة المباراة، ولكن يحسب للإسماعيلي أنه لم يستسلم، حتى بعد تقدم الأحمر بهدفين".



وأضاف: "الإسماعيلي ظل يحاول كثيرًا أمام الأهلي، وكان مجتهدًا، وهذا هو الإسماعيلي، ولكن خبرات الأهلي وتألق مصطفى شوبير نجح في الحفاظ على الفوز".



وتابع: "اللاعبون أصبحوا في حالة عصبية كبيرة، فمحمد نصر، لاعب الإسماعيلي قام بدفع الحكم، وهو أمر غير صحيح.. هو أكثر لاعب ثابت على مستوى، ومن أفضل لاعبي الإسماعيلي في الفترة الحالية".



وأكمل: "محمد نصر سيبتعد عن المباراتين القادمتين للإسماعيلي بسبب اعتراضه على الحكم بشكل غير لائق، وأسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي قام بنفس الأمر في مباراة الزمالك، وهي أمور غير صحيحة".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الحكم أحمد الغندور قدم مباراة كبيرة من الناحية التحكيمية في مباراة الأهلي والإسماعيلي، ولاعب الإسماعيلي استحق الحصول على بطاقة حمراء".