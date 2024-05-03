عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات ينتقد تصرفات لاعبي الإسماعيلي والبنك الأهلي

صدى البلد

انتقد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تصرفات محمد نصر، لاعب الإسماعيلي وأسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، مع الحكام، في مباراتي فريقيهما أمام الأهلي والزمالك.


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، الذي كان متحكمًا في نتيجة المباراة، ولكن يحسب للإسماعيلي أنه لم يستسلم، حتى بعد تقدم الأحمر بهدفين".


وأضاف: "الإسماعيلي ظل يحاول كثيرًا أمام الأهلي، وكان مجتهدًا، وهذا هو الإسماعيلي، ولكن خبرات الأهلي وتألق مصطفى شوبير نجح في الحفاظ على الفوز".


وتابع: "اللاعبون أصبحوا في حالة عصبية كبيرة، فمحمد نصر، لاعب الإسماعيلي قام بدفع الحكم، وهو أمر غير صحيح.. هو أكثر لاعب ثابت على مستوى، ومن أفضل لاعبي الإسماعيلي في الفترة الحالية".


وأكمل: "محمد نصر سيبتعد عن المباراتين القادمتين للإسماعيلي بسبب اعتراضه على الحكم بشكل غير لائق، وأسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي قام بنفس الأمر في مباراة الزمالك، وهي أمور غير صحيحة".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الحكم أحمد الغندور قدم مباراة كبيرة من الناحية التحكيمية في مباراة الأهلي والإسماعيلي، ولاعب الإسماعيلي استحق الحصول على بطاقة حمراء".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا عاجلا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

رضا عبد العال: لن أخالف ضميري من أجل الأهلي

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء وهؤلاء يعاقبون بالحبس والغرامة| تفاصيل

إجراء عاجل من السلطات السعودية للقادمين الي مكة المكرمة

ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية

ترشيحاتنا

تركيا تعلن تعليق التجارة مع إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار بغزة

ما هو الزهد الحقيقي وكيف تكون من الزهاد؟.. علي جمعة يكشف

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

لماذا يستهدف الاحتلال الإرث الحضاري والمعماري بغزة؟.. المهندسين المصرية تفضح المسكوت عنه

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. ثوابها عظيم

التوهجات القاتلة.. أشعة قوية من الشمس تضرب الأرض وتتسبب في قطع الإنترنت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

طريقة عمل أكواب تشيز كيك بسكوت الشيكولاتة

غادة عبد الرازق تثير ضجة بالأحمر الناري| شاهد

طبيبة تكشف عن الفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي المنتشر بالأسواق

فيديو

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ