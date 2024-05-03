تحرك في أسعار العملات العربية في مصر

ارتفعت أسعار العملات العربية بختام تعاملات الأسبوع في مصر مقارنة بالمستهل، وسجل الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا زيادة بقيمة تتراوح بين 50 و80 قرشا في البنوك .

ويرصد (صدى البلد) أسعار العملات العربية في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي خلال اليوم الجمعة 3 مايو 2024، وفقا لآخر تحديثات، مقارنة بتعاملات الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الجمعة

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي:

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 154.96 جنيه للشراء و 155.99 جنيه للبيع مقابل 155.47 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بزيادة 52 جنيه.

سعر صرف الريال السعودي

وصل سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي لنحو 12.76 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 13.05جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 12.15جنيه للشراء و13.16 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش .

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية 155.59 جنيه للشراء و 155.99 جنيه للبيع مقابل 155.47 جنيه للبيع سعر إغلاق سعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع 5 قروش.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.76 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 13.05جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.18 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي إلى نحو 155.41جنيه للشراء و 156.13جنيه للبيع مقابل 155.27جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزياد 86 قرش.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.76 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع مقابل 12.74 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 6 قروش .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.07 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.12 جنيه للشراء و 13.17جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي الأعلى عربيا ، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.