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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

صدى البلد

أعلنت الإعلامية ياسمين عز على حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام بصدور قرار من نيابة دبي بحبس الإعلامي نيشان بعد سبه لها.

شاهد الفيديو:

وكتبت ياسمين على حسابها الرسمي: صدر الحكم فى ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان  تنفيذا للحكم كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه والمنصف الذى أنصفني وردلى حقي.

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان "خلاف يشتعل بين نيشان وياسمين عز بعد تخلفها عن حضور ندوتها بمنتدى الإعلام العربي و"تقدمت ببلاغ ضده".

وجاء في التقرير أن الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، تعرض لموقف محرج، وذلك في منتدى الإعلام العربي.

وكشف التقرير أن نيشان بدأ جلسة الإعلام والتريند، بالمنتدي المقام في دبي، وتغيبت الإعلامية ياسمين عز، عن الحضور دون تبرير مسبق.

وأوضحت القناة أن نيشان سخر من ياسمين عز، وقال: "أكيد بتحضر صوتها الشتوي، وتابع الجلسة بمفرده بمخاطبة الجمهور، كما ظهر منفعلا في فيديو عقب انتهاء الجلسة.

وردت الإعلامية ياسمين عز على نيشان، قائلة:" لن أقوم بالرد على الإساءة، وقررت رفع دعوى قضائية ضد الإعلامي نيشان".

شاهد الفيديو:

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