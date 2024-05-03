جمال علام يكشف مفاجأة بشأن مشكلة الشيبي وحسين الشحات

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تطورات جديدة في الخلاف المستمر بين حسين الشحات، لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

بشكل شخصي، أشار علام خلال تصريحات تلفزيونية، إلى وجود جهود ودية لحل الأزمة بين الجانبين، مؤكدًا على أن لجنة الانضباط ليست لها دور في هذا الشأن.

وعن الشرط الجزائي لروي فيتوريا، المدرب السابق للمنتخب المصري، أوضح علام أنهم حصلوا على فتوى قانونية من وزارة الشباب والرياضة بشأن مستحقات فيتوريا، مؤكدًا أن المدرب سيحصل على المبلغ بالكامل.

كان علام قد أعلن في وقت سابق عن احتمالية عدم دفع الشرط الجزائي كاملا، لكنه بعد ذلك أكد على دفعه بالكامل وفقًا لبنود العقد.