عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر: اتحاد القبائل العربية يعمل على تعزيز أمن واستقرار سيناء

أحمد الباز الأمين
أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن التنسيق والتعاون بين القبائل والعائلات المصرية من خلال تأسيس اتحاد القبائل العربية، يعد خطوة ضرورية وحيوية تجاه تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار سيناء بعد أن نجحت مصر في حربها على الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا التحالف سيقود مسيرة التنمية والإعمار وحفظ سيناء من أي مخططات إرهابية.

وشدد"الباز" في تصريحات له اليوم، أن تأسيس اتحاد القبائل العربية كان ضرورة ومطلبًا شعبيًا كبيرًا لمواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، خاصة بعد محاولات الكيان الصهيوني الضغط على الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء، مشيرًا على أن الرئيس السيسي يعمل على حماية الأمن القومي في كافة الاتجاهات والمستويات.

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أن تأسيس اتحاد القبائل العربية يعد خطوة لتعزيز روح التضامن والترابط في المجتمع المصري، وتشجيع الجميع على المساهمة الفعالة في بناء الوطن، فالجميع بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية أو القبلية، يشاركون في بناء الوطن وحمايته، ويخضعون لسيادة القانون وسلطة الدولة التي تقف على مسافة واحدة من كل المصريين.

وأشاد بتدشين مدينة السيسي كأول خطوات التحالف، مؤكدا أن سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي خلال 10 سنوات الماضية، بعد نجاحه في القضاء على الإرهاب  مشيرا على أنها رسالة شكر وعرفان من أبناء سيناء للرئيس الذي أعاد أرض الفيروز إلى حضن الوطن بعد عزلتها.

أحمد الباز مصر أكتوبر اتحاد القبائل العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا عاجلا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

الوزراء يتلقى 3500 شكوى بتلاعب المخابز في وزن وسعر الخبز المدعم

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

رضا عبد العال: لن أخالف ضميري من أجل الأهلي

ترشيحاتنا

تحرك جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص| ماذا سيحدث ؟

الإعلامية الشهيرة خلف القضبان| أول صورة لحليمة بولند من داخل السجن.. تفاصيل

بوظ جسمها .. أعراض مرض غريب تعاني منه فنانة شهيرة

شعبة المستوردين: إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" يوفر رصدا ميدانيا لتوافر السلع

تصريح جديد من يورجن كلوب بعد أزمته مع محمد صلاح

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بمدينة العاشر من رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تثير الجدل بسبب سعر حقيبتها الأخيرة| شاهد

شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

طريقة عمل أكواب تشيز كيك بسكوت الشيكولاتة

فيديو

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ