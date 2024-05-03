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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخطر عملية .. السودان تحبط تهريب كميات كبيرة من الذهب

ارشيفي
ارشيفي

نجحت قوات الجمارك بمدينة سواكن السودانية في إحباط  أخطر عملية تهريب لكمية من الذهب عبارة عن أربعة كيلو جرام من الذهب الخالص كانت في طريقها إلى خارج البلاد.

ومن جانبه؛ أشاد الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير عام قوات الجمارك بالإنجاز الكبير والضبطية النوعية، مؤكدا إدخال أجهزة كشف وتقنيات حديثة في القريب العاجل بعدد من المعابر الحدودية والموانئ البحرية من أجل تحديث العمل الجمركي وإحكام الرقابة على كافة المنافذ.

وبدوره؛ ابان العميد عصمت أحمد علي أوشيك مدير دائرة جمارك عثمان دقنه أن الضبطية تمت إثر المراقبة اللصيقة واليقظة التي يتمتع بها منسوبو قوات الجمارك حيث تم ضبط أحد الركاب بصالة المغادرة يخفي داخل ملابسه عدد تسعة سبائك ذهبية بلغ وزنها حوالي الأربعة كيلو جرام بقيمة بلغت حوالي( 440) مليون جنيه سوداني.

سواكن السودان الجمارك

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