4 ملايين جنيه شهريا.. شيني تعلن تأجير مصنعي السيراميك لمدة 10 سنوات

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تأجير مصنعي السيراميك (1 و 2) لشركة المسلة بقيمة إيجارية 4 ملايين جنيه شهريا ولمدة 10 سنوات ابتداء من يونيو المقبل.

وقالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"،إنه سيتم زيادة القيمة الإيجارية اعتبارًا من 1 يونيو 2026 بنسبة 5%، واعتبارًا من 1 يونيو 2027 تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 10% تراكمية سنويًا.

شركة شيني تتحول إلى الخسارة

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري تحول الشركة إلى الخسائر، على أساس سنوي.

وأوضحت تسجيل صافي خسارة بلغ 48.71 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 44.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 220.68 مليون جنيه، مقابل 185.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وفي مارس الماضي، قرر مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" تعيين الدكتور أحمد عبد الكريم عبد النبي رئيس تنفيذيا وعضو منتدب تنفيذي للشركة بدلا من المهندس مجدي محمد مصطفي قطب.