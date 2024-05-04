195 مليون جنيه أرباح القاهرة للأدوية خلال 9 أشهر

أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 248% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2024.

تأسست شركة القاهرة للأدوية عام 1962 وتخصصت في إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج أمراض الكلى، إصابات العين، سوء الهضم، الحساسية وغيرها، وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم الشركة ، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباح بلغت 195.07 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 56.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.041 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 662.69 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

مؤشرات نصف سنوية

يشار إلى أن القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت أرباحاً بلغت 120.52 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 50.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 706.13 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 449.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

واستطاعت شركة القاهرة للأدوية خلال فترة عملها الاستحواذ على ثقة العديد من شركات الأدوية الأجنبية التي منحتها تصريح لتصنيع منتجاتها بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.