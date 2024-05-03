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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الهلال لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

الهلال
الهلال

كشف البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض مواجهة التعاون، مساء الجمعة، ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الزعيم، جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 80 نقطة، فيما يأتي التعاون في المركز الرابع ب51 نقطة.

وشهدت تشكيلة الهلال، دخول محمد البريك في الرواق الأيسر منذ البداية بجانب كاليدو كوليبالي، وعلي البليهي، وسعود عبد الحميد بالخط الخلفي.

ولم يقم المدرب البرتغالي بأي تغيير على مستوى خط الوسط والهجوم؛ حيث دفع بنفس الأسماء التي شاركت في الفوز على الاتحاد (2-1) في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الثلاثاء الماضي.

ويحتاج جيسوس لتحقيق 6 نقاط فقط على الأقل من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع النصر هذا الموسم.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبدالحميد، كوليبالي، البليهي، البريك

الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

الهجوم: مالكوم، ميشيل ديلجادو، ألكسندر ميتروفيتش

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