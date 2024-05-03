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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطل الجودو: ذهبية بطولة إفريقيا أعظم ميدالية في حياتي

جودو
جودو

قال محمد أبو راقية، الفائز بذهبية البطولة الأفريقية في الجودو، إن أعظم ميدالية في حياته كانت ميدالية ذهب في بطولة أفريقيا.

وأضاف: "انا كنت داخل محدش كان راضي يقولي أن الميدالية الذهب دي هتبقي الفيصل أن احنا ناخد ترتيب عام أول، محدش كان راضي يضغطني".

وأوضح أبو راقية، خلال برنامج "مني الشاذلي" المذاع علي قناة "on"، أن “كمية الضغط النفسي مش عايز اخرج اهلي طبعا اللي جايين عايزين يشوفوني بالميدالية الذهب وانا نفسي طبعا امشي بيها”.

وتابع : كان ضغط فوق الوصف بس كله بفضل ربنا وكرمه طبعا الماتش مشي وعدت وكسبت الحمد لله". 

أبو راقية بطولة افريقيا

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