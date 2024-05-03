عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لو قلبك خف.. عمرو يوسف ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم شقو

صدى البلد

كشف الفنان عمرو يوسف كواليس جديدة من الفيلم من خلال حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، التي جمعته مع الفنان محمد ممدوح، خلال الأحداث، وعلّق قائلًا: «لو قلبك خف.. ماتلُقش».

وتدور أحداث فيلم شقو حول مجموعة من الأصدقاء الذين يقومون بأعمال خارج القانون في إطار مليء بالتشويق والأكشن والمفاجآت والإثارة، ويجدون أنفسهم يتورطون في مشكلات خطيرة.

تعرف على إيرادات فيلم السرب في السينمات خلال 24 ساعة

قصور الثقافة: الإقبال على فيلم السرب في سينما الشعب مميز.. ونشكر «المتحدة»

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجمة يسرا، المطرب الشعبي محمود الليثي، عباس أبو الحسن، وآخرين، والفيلم من إخراج كريم السبكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

أول قرار من «جوميز» بعد خسارة الزمالك أمام سموحة في الدوري

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

ترشيحاتنا

ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلي ضد 3 مواقع بريف درعا السوري

أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب

جيش الاحتلال يعلن خسائره من هجوم حماس على معبر كرم أبوسالم |صور

أرخص موبايل أوبو بدقة 50 ميجابكسل بسعر مناسب للشباب

أنا مش بخاف| حمادة هلال يكشف كواليس من «المداح 4».. ويكشف مفاجأة

أول قرار من «جوميز» بعد خسارة الزمالك أمام سموحة في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يمكن للتدخين أن يضر القلب؟.. تحذير عاجل

بنطلون مقطع .. ياسمين صبري تلفت الأنظار بالكاجوال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

نسرين طافش تستعرض أناقتها بفستان مبهج| شاهد

فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ