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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصور الثقافة: الإقبال على فيلم السرب في سينما الشعب مميز.. ونشكر «المتحدة»

فيلم السرب
فيلم السرب

قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة، إنّ سينما الشعب منتشرة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنها وقعت بروتوكولا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبموجبها ستعرض أحدث الأفلام في الأسواق بأسعار مخفضة للجماهير بـ40 جنيه للتذكرة. 


وأضاف البسيوني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «في العيد، كان الإقبال على سينما الشعب كامل العدد، ووجهت وزيرة الثقافة بعرض فيلم السرب في جميع دور العرض في وقت واحد».


وتابع رئيس الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة: «منذ بدء عرض فيلم السرب أمس الأول، والإقبال كبير على سينما الشعب، ونتوقع أن يستمر في الزيادة، فهذا الفيلم يحكي قصة واقعية هدفها رفع روح الولاء والانتماء، والفيلم انتشر بشكل مميز للغاية ويتابعه الناس ونحمد الله على أننا أدينا دورنا بحرفية ممتازة وأشكر الشركة الممتازة على التعاون معنا وإنتاج الفيلم». 
 

فيلم السرب الشركة المتحدة سينما الشعب قصور الثقافة

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