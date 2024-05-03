الاتحاد يتقدم على بلدية المحلة في الشوط الأول بالدوري

أنهى فريق الاتحاد السكندرى ضد نظيره بلدية المحلة بالتقدم بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أهداف المباراة

ونجح الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 42 من علامة الجزاء.

أحداث الشوط الاول

وشهدت أحداث الشوط الأول محاولات عديدة من قبل لاعبي الفريقين، حيث إن هناك منافسة شرسة داخل أرض الملعب بين حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة، والأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى، لتسجيل الأهداف وتصدر جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى.

ترتيب الفريقين فى جدول ترتيب الدورى

ويسعى الاتحاد السكندرى وبلدية المحلة الخروج من نفق النتائج السيئة في الدوري واستعادة الانتصارات الغائبة، ويسكن الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يقبع بلدية المحلة فى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح ، إسلام أبو سليمة ، مصطفى إبراهيم ، كريم الديب.

خط الوسط: عبدالغني محمد ، عمر الوحش ، مورو ساليفو.

خط الهجوم: بواتينج ، مابولولو ، أحمد عادل "ميسي".

بينما جاء تشكيل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف يضم كل من :

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: أحمد رضا ، نور الزموري ، محمد رجب ، مجدي كهربا.

خط الوسط: إسلام مرزوق ، بنجامين إبنوك ، هشام حافظ.

الهجوم: إيمانويل ، حسام أشرف ، كريم ممدوح.