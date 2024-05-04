بلدية خاركيف: إصابات في هجوم بطائرات مُسيرة روسية

أعلن رئيس بلدية خاركيف، اليوم السبت، أن طائرتين مسيرتين روسيتين قصفتا أهدافا مدنية في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإشعال حريق، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف رئيس البلدية إيهور تيريخوف عبر تطبيق "تيليجرام" أن من بين المصابين طفلا عمره 13 عاما وامرأة.

وقال إن أجهزة الطوارئ موجودة في الموقع لمتابعة الحادث.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 طائرات مُسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

ونقلت "رويترز" عن الوزارة قولها عبر تطبيق "تيليجرام"، إن 5 طائرات مُسيّرة أُسقطت فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، فيما أُسقطت السادسة فوق شبه جزيرة القرم.