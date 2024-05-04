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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 عاملات نتيحة انقلاب توك توك في بني سويف

صدى البلد

أصيبت 10 عاملات، اليوم السبت، فى حادث انقلاب توكتوك  أمام عزبة العبيد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهن إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب توكتوك أمام عزبة العبيد التابعة لمركز ناصر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابات إلى أقرب مستشفي لتلقين العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات لهن.

انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية إلى محل الواقعة وتبين أن المصابات هن: ابتسام شعبان سليم 27 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراعين، حبيبة ربيع طه 48 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراعين، أمانى سعيد محمد 28 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، نجاة طه عويس 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، فاطمة جابر طه 30 سنة، مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى.

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كما أصيبت خيرية عبدالرحمن بخيت 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهالة إبراهيم رياض 35 سنة،  مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، ونورا أسامة محمد 12سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ونادية رمضان محمد 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأسما خليل أحمد 35 سنة، مصابة بجرح قطعي بالساعد الأيمن 5 سم.

وتم نقل المصابات إلى قسم الإستقبال بمستشفي بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية لهن تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى.

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