عمال مصر والعرب: عيد القيامة المجيد رمز لوحدة النسيج المصري القوي

قدم رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة هشام فاروق المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد عمال مصر التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والمواطنين المصريين المسيحيين داخل مصر وخارجها وفي القلب منهم عمال "مصر والعرب"، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال " المهيري' في رسالة بعث بها الى قداسة البابا جاء نصها كالتالى : يطيب لى وبالانابة عن عمال مصر والعرب عامة والخدمات الادارية والاجتماعية خاصة أن أتقدم لكم بأسمى معانى التهانى وبايات التقدير بمناسبة تلك الاعياد الدينية الوطنية العظيمة التى يستقبلها المصريون والعرب وبينهم جموع الطبقة العاملة بمشاعر تمتزج بمزيد من المحبة والوئام بين النسبج المصرى الواحد الذى يحمل شعار " تحيا مصر 'دائما وابدا.

وأكد " المهيري'، أن احتفال المصريون بكافة طوائفه بعيد القيامة المجيد تعكس صورة ثوابت عقيدة المصريين التى توارثوها على مدار الاجيال والتى تنجح فى التصدى لاية محاولات من شانها تسبب أى فوضى.